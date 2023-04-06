TL

الأنظار مشدودة اليوم الى بكين التي ستشهد لقاء نوعياً بين وزيري الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان والايراني حسين امير عبداللهيان.. لقاء من شأنه أن يطلق الخطوات العملية لتطبيع العلاقات رسمياً بين السعودية وايران تنفيذاً لاتفاق العاشر من آذار برعاية القيادة الصينية على ان يرخي بظلاله على استقرار المنطقة عموماً ولبنان لاحقاً.

المنار

لجأت بكركي الى خيار الرياضة الروحية عسى ان تتمكن من ترويض النفوس السياسية المتناحرة. فكان خيار جمع النواب المسيحيين في حاريصا في "اربعاء ايوب".

nbn

تحتضن بكين لقاء بين وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس، بهدف تفعيل مضمون اتفاق استئناف العلاقات بعد تسجيل ثلاثة اتصالات تنسيقية سبقت اللقاء بين رأسي الدبلوماسية السعودي والإيراني.

mtv

العقوبات المفروضة على الاخوين ريمون وتيدي رحمة المقربين من رئيس تيار المردة استأثرت بالاهتمام اليوم، خصوصاً انها تأتي في ظل معلومات تشير الى ان الولايات المتحدة وقطر والسعودية ومصر تعارض بشدة الطرح الفرنسي المتعلق بانتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية. فهل فرض العقوبات في هذا التوقيت القاتل بالذات هو لافهام فرنسا ماكرون ان عليها ان تتخلى عن ورقتها الرئاسية المكشوفة، وتنتقل مع بقية اعضاء مجموعة الدول الخمس الى خيار رئاسي آخر؟.

NTV

النافعة ستكون خلال الايام المقبلة صورة طبق الاصل عن بلد لا يتوب، اذ تتحدث المعلومات عن صفقة جديدة قيد التحضير سينتج عنها اخلاء سبيل الموقوفين كافة في ملف النافعة بعد أكثر من خمسة أشهر على التوقيفات القضائية في حق اكثر من مئة عامل لتورطهم في قبض رشى وابتزاز المواطنين في معاملاتهم الرسمية.

OTV

على مستوى السياسيين، التنافس دوماً مشروع، طالما الاحتكام دائماً الى صناديق الاقتراع، لا الى السلاح، والى الاقناع، لا الى شراء الضمائر، والى مقارعة الحجة بالحجة، لا الى التحريض والشتم والإهانات.

LBC

في سرد سريع لتهاوي الاحلام، نتذكر كيف امل اللبنانيون بأن تتدخل السعودية ماليا لانقاذ الوضع الاقتصادي بعد ثورة 17 تشرين.

وكيف حلموا بنجاح مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد انفجار المرفأ.. وكيف اعتبروا ان خسارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانتخابات ستسهل امورهم، وكذلك سيفعل فوز الرئيس ماكرون بولاية ثانية.

الميادين

بكين جمدت الاتصالات الدبلوماسية الثنائية عالية المستوى في أعقاب حادث المنطاد الصيني، وتتعامل ببرودة مع رغبة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلنكين إعادة جدولة زيارته إلى الصين.

الجزيرة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي -مساء الأربعاء لليلة الثانية- باحات المسجد الأقصى واعتدت على المعتكفين فيه، قبل أن تفرغ المسجد القبلي بالكامل من المصلين والمعتكفين.

العربية

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن حلف الناتو اليوم أقوى وأكثر اتساعاً من أي وقت مضى، مرحباً بذات الوقت بمشاركة اليابان وأستراليا ونيوزيلاندا وكوريا في قمة الحلف المقبلة.