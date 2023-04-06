وكالة الأناضول

بلينكن: الناتو لا يسعى للانخراط في نزاع مع روسيا

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التأكيد على أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا يسعى إلى نزاع مع روسيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمقر حلف الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في أعقاب الإعلان رسمياً، عن انضمام فنلندا إلى التحالف العسكري. وقال: "الناتو لا يسعى للانخراط في نزاع مع روسيا، ولكنه تحالف دفاعي وعلى روسيا أن تفكر قبل أي عدوان على الحلف". وشدد على أن الحلف والولايات المتحدة "سيستمران في دعم أوكرانيا طالما هي مستمرة في الدفاع عن استقلالها". وأشار إلى أن أوكرانيا بصدد التحضير "لهجوم مضاد لاستعادة أراضيها". وفي السياق، نوه بلينكن إلى دعم بلاده للجهود الدبلوماسية الرامية لتحقيق "سلام عادل يحترم ميثاق الأمم المتحدة، ووحدة الأراضي الأوكرانية". وعلى صعيد آخر، دعا بلينكن روسيا إلى الإفراج عن مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إيفان غيرشكوفيتش، الذي احتجزته موسكو الأسبوع الماضي، بتهمة التجسس.

وقال إنه ليس لديه شك في أن روسيا احتجزته "خطأً وظلماً، وأوضح أنه لا توجد أولوية أهم بالنسبة لواشنطن "من تأمين سلامة المواطنين الأمريكيين في العالم، بمن فيهم أولئك المحتجزون ظلماً.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئاسة التركية: يجب التوصل لاتفاق بين روسيا والغرب لإبعاد خطر حرب نووية

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، ضرورة التوصل إلى اتفاق بين روسيا والغرب، من أجل إبعاد خطر حرب نووية محتملة. وقال قالين، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية، "هناك حاجة إلى اتفاق جديد بين روسيا والغرب، فإن كانت هناك إرادة لذلك يمكن تسوية بقية القضايا، أما إن لم تكن هناك إرادة فلن يكون أي وقف مؤقت لإطلاق النار مخرجًا من الأزمة. الحرب تتعمق وخطر نشوب حرب نووية يتزايد".وأضاف قالين "تركيا لا تشارك في حملة العقوبات ضد روسيا منذ البداية لأنها لا تجري في إطار الأمم المتحدة. إننا نتبنى سياسة متوازنة وسنواصل تطبيقها".