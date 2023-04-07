الشرق الأوسط 6 / 4 / 2023

تشيلسي يُعين فرانك لامبارد مدرباً حتى نهاية الموسم

أكد نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عودة فرانك لامبارد للنادي مدرباً مؤقتاً حتى نهاية الموسم عقب إقالة غراهام بوتر. وقضى الهداف التاريخي للنادي اللندني 19 شهراً سابقاً مدرباً في ملعب ستامفورد بريدج قبل إقالته في كانون الثاني 2021. وقال المالكان الشريكان، تود بولي وبهداد إقبالي، في بيان على موقع النادي على الإنترنت: "يسعدنا أن نرحب بعودة فرانك إلى ستامفورد بريدج. فرانك هو أحد مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز وأسطورة في هذا النادي.

ارتفاع إيرادات الكرة الألمانية إلى 4.48 مليار يورو

ارتفع إجمالي إيرادات كرة القدم الألمانية للمرة الأولى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020، وذلك حسبما أفاد اتحاد الكرة الألماني في تقريره الاقتصادي. ورغم ذلك، ظلت الأرقام التي تحققت في موسم 2021 - 2022، أقل بكثير من المستويات القياسية التي حققتها الكرة الألمانية، خلال فترة ما قبل الجائحة.

حققت الأندية الـ36 الناشطة في الدرجتين الأولى والثانية بالدوري الألماني إيرادات بلغت 4.48 مليار يورو (4.88 مليار دولار) في الموسم الماضي، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بالموسم السابق، ولكنه لا يزال أقل بنحو 325 مليون يورو عما كان عليه قبل الجائحة.