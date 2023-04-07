TL

فهل يدفع لبنان مرة جديدة ثمن مغامرات الآخرين أم قد تكون الحادثة عبارة عن قطوع مر دون رد إسرائيلي واسع علما ان اجتماع الكابينيت الاسرائيلي برئاسة نتنياهو لم ينته بعد لمعرفة التوجه الاسرائيلي الرسمي وبالتالي هل سينجو لبنان من كارثة محتمة تقضي على آخر رمق فيه لا سيما مع تدخل الجيش اللبناني السريع ميدانيا وضبطه منصات أخرى لإطلاق الصواريخ وتسيير دوريات بالتنسيق مع اليونيفيل؟!

المنار

من بكين كان اليوم تأكيد القرار الايراني السعودي باعادة المياه الى مجاريها، وثاني اللقاءات عقد على مستوى وزراء الخارجية، فوقع الوزيران حسين امير عبد اللهيان وفيصل بن فرحان على بيان مشترك، وضعا خلاله مسار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما على سكة التنفيذ، مع التأكيد على ازالة كافة العقبات التي تعترض توسيع التعاون المشترك على مختلف الاصعدة، وتوسيع التعاون في اي مجال من شأنه ضمان امن واستقرار المنطقة...

nbn

إذا كان الحدث الفلسطيني في صدارة المشهد الاقليمي فان العلاقات السعودية - الايرانية المستجدة تشغل حيزا مهما فيه من باب الاتفاق الذي شهد اليوم حلقة مهمة خلال اول لقاء لوزيري خارجيتي البلدين منذ سبع سنوات.

الاجتماع الذي عقد في بكين توج بالتوقيع على بيان مشترك يتضمن خطوات تنفيذية على خط تعزيز التعاون بين البلدين ولاسيما في ما يتعلق بتفعيل الاتفاقية الأمنية.

mtv

الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام لم تصل الى مقررات ، ما سيؤدي الى عقد جلسة ثالثة للجنة يوم الثلثاء المقبل.

وهذا يعني تأجيل جلسة مجلس الوزراء مرة أخرى ، بحيث قد لا تنعقد الاسبوع المقبل ، وخصوصا انه اسبوع اعياد ايضا.

NTV

اجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

وأكد بيان مشترك حرص لبنان على الهدوء والاستقرار في الجنوب.. داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على اسرائيل لوقف التصعيد.

OTV

ترتقب نهاية الاعياد لمعرفة هل يصر الثنائي الشيعي على ترشيح سليمان فرنجية، وبالتالي تعريض البلاد لفراغ رئاسي مفتوح الأمد، ام يعيد النظر في خياراته، بما يفتح المجال امام الوصول الى حل.

LBC

من أطلق الصواريخ من جنوب لبنان إلى شمال إسرائيل ؟ لا أحد، لا لبنانيا ولا فلسطينيا أعلن مسؤوليته، الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية يجريان تحقيقا لمعرفة من الجهة التي تقف وراء العملية. والسؤال الأبرز: من هي الجهة التي استخدمت جنوب لبنان صندوق بريد لتوجيه رسالة معينة؟ ما هي الرسالة؟ ولمن هي موجهة؟

من دون الغوص في التساؤلات والهواجس، نتوقف عند توصيف اليونيفيل لما جرى، وهو "الوضع الحالي خطير للغاية، واليونيفيل تحث على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد".

الميادين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، وقامت بالاعتداء على المرابطين والمعتكفين فيها. واقتحم ضباط من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بعد طرد المرابطين من باحاته.

الجزيرة

استبعد الكرملين، اليوم الخميس، احتمال حصول وساطة صينية لوقف المعارك في أوكرانيا، معتبراً أن روسيا ليس لديها خيار سوى مواصلة هجومها. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: "بالطبع تحظى الصين بإمكانية هائلة وفعالة حين يتعلق الأمر بخدمات الوساطة.

العربية

أعلنت السلطات الروسية، الخميس، إحباط ما قالت إنها محاولة مجموعة أوكرانية للتسلل إلى أراضي مقاطعة بريانسك المحاذية للحدود مع أوكرانيا، في ثاني حادثة من نوعها خلال شهر.