الديار/ دوللي بشعلاني

لفتت إلى أنه بعد جولة وزير الدولة في وزارة خارجية دولة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي الأخيرة على المسؤولين والقيادات السياسية، ينتظر أن يعود الموفد القطري الى بيروت بعد شهر رمضان أو قبل اللقاء الخماسي المرتقب، وقبل القمّة العربية الثانية والثلاثين التي تقرّر عقدها في الرياض في 19 أيار المقبل. ويبدو بأنّ قطر تضطلع بملفّات عدّة في المنطقة، وتعمل على الوساطة لحلّها بناء على التطوّرات الأخيرة التي طرأت على دول الشرق الأوسط، من التسوية الإيرانية- السعودية الى لقاءات باريس الخماسية وعودة العلاقات العربية- العربية الى طبيعتها تدريجاً. وقالت أنه يُتوقّع، بحسب المعلومات، أن تكون الأيام المقبلة حاسمة بالنسبة للملف الرئاسي في لبنان، في ظل كلّ ما تشهده ملفات المنطقة من حلحلة إقليمية ودولية.