روسيا اليوم

مبكين: على الولايات المتحدة و"الناتو" تحمل مسؤولية الأزمة الأوكرانية

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ بأن على الولايات المتحدة الأمريكية والتحالفات العسكرية مثل "الناتو" تحمل مسؤولية الأزمة في أوكرانيا. جاء ذلك في إفادة صحفية لها، تعقيباً على تصريحات أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ حول تداعيات إمكانية إمداد الصين روسيا بالأسلحة، حيث قالت: "إذا تحدثنا عن المسؤولية عن مشكلة أوكرانيا، أعتقد أن الولايات المتحدة والكتل العسكرية مثل (الناتو) يتعين عليها أن تأخذها على عاتقها. وحلف شمال الأطلسي ليس في موقف يسمح له بتوبيخ الصين أو الضغط عليها. وأكدت الدبلوماسية الصينية أن الصين أيدت منذ البداية تعزيز محادثات السلام، و"سيحكم التاريخ في النهاية على من اتخذ موقفاً عادلاً وسليماً" وفقا لماو نينغ. وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ قد صرح، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف "الناتو" ببروكسل، بأن الصين ستواجه عواقب وخيمة إذا ما قدمت أسلحة لروسيا، مؤكدا على أن الصين تعمل بشكل وثيق مع روسيا.