وكالة الأناضول

الجيش التركي يتسلم أكبر سفينة حربية محلية الاثنين المقبل

أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، تسليم سفينة"TCG Anadolu" ، أكبر السفن الحربية التركية، إلى قيادة القوات البحرية، الاثنين المقبل. جاء ذلك خلال حفل توقيع بناء 3 فرقاطات جديدة متعددة المهام، امتدادا لمشروع "ميلغم"، الرامي لتطوير سفن حربية بخبرات محلية لسد احتياجات الجيش التركي. ويتم تطوير سفينة "تي سي جي الأناضول (TCG Anadolu)" بخبرات محلية في إطار مشروع بناء سفينة هجومية برمائية متعددة المهام، لتكون قادرة على تقديم الدعم اللوجستي لتشكيل عسكري، أثناء انتقاله إلى مكان معين، دون الحاجة إلى دعم من قاعدته الأساسية. ويبلغ طول السفينة 231 متراً وعرضها 32 متراً، ويبلغ وزنها بحمولتها الكاملة نحو 27 ألف طن. ويمكن للسفينة حمل مركبات ميكانيكية وناقلات جنود ووسائط إنزال بحري وطائرات مروحية وأخرى مسيرة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: روسيا وبيلاروسيا حققتا الكثير من التكامل وتعزيز التعاون بما في ذلك قطاع الدفاع

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك حققتا الكثير من التكامل وتعزيز التعاون بما في ذلك قطاع الدفاع. وقال بوتين في اجتماع لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد، في موسكو: "أود أن أؤكد أن بلدينا توحدهما الصداقة التقليدية والقيم الثقافية والروحية والأخلاقية المشتركة. وعلى هذا الأساس نبني دولة الاتحاد معًا. وقد حققنا بالفعل الكثير. علمياً وتقنياً، المجالات التعليمية والثقافية وغيرها". ووفقاً له، فإن حكومتي البلدين منخرطتان في تنسيق وثيق في قضايا ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، والتعاون يتطور في المجالين النقدي والمالي، والائتماني النقدي. وأضاف بوتين أن لوكاشينكو أثار مسألة تمديد بعض برامج الأمن، مشيرا إلى أنه يجب أن تتعامل الخدمات الخاصة مع هذه القضية.