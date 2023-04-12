"صندوق النقد" يتوقع صمود الاقتصاد الروسي رغم الحرب والعقوبات

رجّح "صندوق النقد الدولي"، في تقرير أن يتمكّن الاقتصاد الروسي في 2023 من الصمود، رغم الحرب والعقوبات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية؛ عن أحدث توقّعات الصندوق، أنّ الاقتصاد الروسي سينمو هذا العام بنسبة 0.7 في المائة، أي أكثر من النسبة التي كان يتوقّعها في تقريره السابق قبل 3 أشهر، والتي بلغت يومها 0.4 في المائة. والعام الماضي، توقّع الصندوق أن يسجّل الناتج المحلّي الإجمالي الروسي في 2022 انكماشاً حادّاً، تبلغ نسبته 6 في المائة. لكنّ النتيجة كانت مغايرة تماماً؛ إذ تبيّن في نهاية العام، وفقاً للصندوق، أنّ الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 2.1 في المائة "فقط".

البنك الدولي يرفع توقعات النمو... والديون

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن البنك عدل توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 ورفعه بقدر قليل إلى 2 في المائة، مقارنة بتوقعات في يناير (كانون الثاني) الماضي بلغت 1.7 في المائة، لكنه أضاف أن التباطؤ الناجم عن النمو الأقوى في 2022 سيزيد من أزمة الديون في الدول النامية. وأوضح مالباس في إفادة صحافية قبل انطلاق أعمال اجتماعات الربيع، أن رفع معدل النمو المتوقع يرجع إلى تحسن التوقعات بشأن تعافي الصين من قيود الإغلاق التي كانت تفرضها للحد من تفشي "كوفيد – 19" وثبات معدل النمو المتوقع للعام الحالي عند 5.1 في المائة. كما جاء أداء الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة أفضل قليلا مما توقعه البنك الدولي في يناير.