TL

بين عطلات الأعياد المجيدة ترقب الأوساط المعطيات والعوامل والمسارات الجديدة الإقليمية والدولية التي طرأت والتي ستدفع حتما بمسار الأزمة اللبنانية الى التبدل في ظل ما حصل أخيرا: إن على صعيد ترددات ومجريات الإتفاق السعودي-الإيراني أو على صعيد التطورات الأمنية الخطرة وآخرها ما حصل في جنوب لبنان وهناك تطلع لبناني الى الإجتماع الخماسي الثاني المرتقب الخاص بلبنان والذي حكي أنه قد يكون في الرياض.

المنار

فيما باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني برفع اثار العدوان الاسرائيلي على مشروع ري القاسمية – راس العين واصلاح القناة لاعادة مياه الري الى مجاريها، فان احدا لم يبادر لاعادة الآمال الى مجاريها السياسية، حيث الامور مقتصرة على المساعي الخارجية، المعلقة على مصالح واولويات الدول المعنية.

nbn

المنخفض الجوي الذي بدأ يتأثر به لبنان وتبلغ مفاعليه ذروتها غدا بدا وكأن برودته انسحبت على الاستحقاقات السياسية الداخلية التي كان يفترض أن تستعيد حيويتها مع انقضاء عطلة الفصح.

mtv

" الانتخابات البلدية طارت بس بعد ما علت كتير ، ويمكن ترجع تغط ." هذا ما قاله نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لل "ام تي في"، وهو يختصر الى حد كبير وضع الانتخابات البلدية .

NTV

يقع لبنان خارج الصندوقة الدولية والعربية.. منسيون كالأوراق الملغاة وقد انعقد اجتماع صندوق النقد الدولي في واشنطن للمرة الاولى بالمباشر بعد جائحة كورونا، طارحاً لبنان بشكل غير رسمي انه البلد الذي سيخرق الرقم القياسي في اطول اتفاق مبدئي من دون الاتفاق على برنامج اصلاحي.

OTV

لا يزال هدوء فترة الأعياد مسيطرا على المشهد الداخلي.

ففي الشأن الرئاسي، دوران في حلقة مفرغة، طالما مرشح الفرض المرفوض لم ينسحب، ولم يتراجع داعموه عن تخطيهم للمعايير الميثاقية على الأقل، في قرارهم.

LBC

لو كنا في بلد ، لما كان خبراً عودة العمل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات ، فهذه المعاملات في الدول التي تحترم شعبها تتم " أون لاين " . لو كنا في بلد لما كانت الطيور المهاجرة تتعرض لكمين من زعران مجرمين استعملوا أسلحة حربية وأعدموا عددا لا بأس به من الطيور ، وتباهوا بأخذ صور سيلفي مع الطيور الضحايا.

الميادين

اطلق حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حملته رسمياً، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 أيار المقبل.

الجزيرة

القوات الإسرائيلية تنسحب من مدينة جنين بعد اعتقال 5 شبان فلسطينيين.

العربية

أصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا توضيحيا حول تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب زيارته للصين، حيث أكدت أن باريس ليست على مسافة واحدة من واشنطن وبكين.