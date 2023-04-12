وكالة الأناضول

وزير الخارجية اليوناني: سنواصل دعم الشعب التركي

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن بلاده "ستواصل دعم الشعب التركي دائما دون توقع أي مقابل جيوسياسي". جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري عقب لقائهما في أثينا.​​​​​​​ وقال ديندياس إنه وضع نظيره شكري في صورة الأجواء الإيجابية بين أنقرة وأثينا بعد الزلازل التي ضربت تركيا. ولفت إلى أن اليونان أبدت تضامنا كبيرا مع تركيا إثر الكارثة، وأضاف: "يجب أن أؤكد على هذا الأمر، ستواصل اليونان دعم الشعب التركي دائما دون توقع أي مقابل جيوسياسي".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى اجتماع لبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

دعا مجلس التعاون الخليجي، إلى اجتماع لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وأفادت وسائل إعلام عربية، أنه من المقرر أن ينعقد الاجتماع في جدة بالسعودية، يوم الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق. في غضون ذلك، أعلنت الدوحة أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لحضور اجتماع الجمعة المقبل في جدّة بالسعودية لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية