4 فرق تنافس على البطاقتين الأخيرتين:

سجل زاك لافين 39 نقطة ليلهم شيكاغو بولز في انتفاضة لإقصاء تورونتو رابتورز من المحلق الفاصل المؤهل الى الأدور الإقتصادية بلادي إن في الدوري الأميركي للمترفين في كرة.

مبابي يرى مستقبله في سان جرمان:

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي أن مستقبله يمكن في البقاء في صفوف نادية باريس سان جرمان مشيراً الى ان حلمه يتمثل بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تسضيفها باريس صيف العام 2024.