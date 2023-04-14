لبنان الحر

اشار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في تصريح له بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، انه "أكدت للبطريرك على ضرورة إجراء الإنتخابات البلدية فنحن جاهزون لإجرائها إدارياً ونحن بإنتظار تأمين التمويل والتمويل بمجرد وجوده تحل المشاكل البشرية واللوجستية"، معتبرا ان "عدم الارادة السياسية باجراء الانتخابات البلدية هي المعرقل الاساسيّ لهذه الانتخابات".

صوت لبنان

أعلن وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أنّ "هناك نجاحًا نسبيًّا ضئيلًا لخطّة الطّوارئ للكهرباء، وكانت هناك نيّة لزيادة عدد ساعات التّغذية إلى 8- 10 ساعات يوميًّا، إلّا أنّ محدوديّة التّمويل من قبل مصرف لبنان ووزارة المالية لشراء الفيول، أبقت عليها عند حدود الـ4 ساعات في اليوم".

radio orient

أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أن "خلال الزيارة إلى دير مخلص العامر في جون، تم التأكيد مجددا أن لبنان وطننا جميعا". وإعتبر في بيان، أن "ميزة لبنان تكمن في التنوع الموجود فيه، ومعاناته التي يمر بها الآن، تتطلب منا جميعا العمل معا بالأفكار والافعال وليس بالشعارات، لإخراج الوطن من المحنة، فإيماننا مطلق بأنه لم يمت، وهو ينتظر سواعد جميع بنيه".

اذاعة النور

عرض رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، مع السفيرة الفرنسية في ​لبنان​ ​آن غريو​، الأوضاع العامة وآخر المستجدات إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين. كما استقبل وزير ​الشباب والرياضة​ العراقي ​أحمد محمد​ المبرقع والوفد المرافق بحضور وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس ورئيس بعثة سفارة العراق في لبنان نعيم النصراوي.

صوت المدى

لفت وزير الشّباب والرّياضة العراقي أحمد محمد الحسين قاسم المبرقع، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السّراي الحكومي، في حضور وزير الشّباب والرّياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، إلى "أنّنا نقلنا إلى ميقاتي تحيّات رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتطرّقنا إلى مجمل القضايا بين البلدين".