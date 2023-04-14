روسيا اليوم

مقاتلة روسية "ميغ-31" ترافق طائرة دورية تابعة لسلاح الجو النرويجي فوق بحر بارنتس

أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، أن مقاتلة روسية "ميغ-31" تابعة لقوات الدفاع الجوي لأسطول الشمال في البحرية الروسية، رافقت طائرة نرويجية "P-8A Poseidon" حلّقت فوق بحر بارنتس. وقال مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي للصحفيين اليوم الخميس: "رصدت وسائل مراقبة الأجواء الروسية يوم 13 أبريل 2023 فوق مياه بحر بارنتس، هدفا جويا يقترب من حدود دولة روسيا الاتحادية." وأضاف المركز: "بهدف تحديد هوية الهدف الجوي ومنعه من انتهاك حدود الدولة الروسية، أقلعت إلى الأجواء مقاتلة من طراز (ميغ-31) من قوات الدفاع الجوي التابعة لأسطول الشمال." وأردف: "حدّد طاقم المقاتلة الروسية ماهية الهدف الجوي وتبين أنها طائرة الدورية P-8A Poseidon تابعة لسلاح الجو النرويجي".