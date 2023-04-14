وكالة الأناضول

تركيا: نريد ملء الصفحة الجديدة مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تريد ملء الصفحة الجديدة التي فتحتها مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري سامح شكري، في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة. وأضاف تشاووش أوغلو في هذا السياق: "نريد أن نملأ الصفحة الجديدة التي فتحناها مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح". وأوضح أنه اتفق مع نظيره المصري على اتخاذ خطوات ملموسة خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين. وتابع: "نحن سعداء بالزخم الذي بدأ في علاقاتنا منذ اجتماع رؤسائنا (التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي) في الدوحة، واليوم جددنا إرادتنا لزميلي وشقيقي شكري بمواصلة هذا الزخم".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

السعودية تصف عودة العلاقات بين قطر والبحرين بـ"خطوة إيجابية"

أصدرت المملكة العربية السعودية، بياناً للرد على عودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر والبحرين.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية في بيانها، إلى أن عودة العلاقات القطرية – البحرينية هي "خطوة إيجابية، تؤكد على متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتساهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة".واتفقت قطر والبحرين، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، تناول بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على مخرجات الاجتماع الأول لكل من اللجنة القانونية المشتركة، واللجنة الأمنية المشتركة.