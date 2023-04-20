وكالة الأناضول

أوستن : تركيا حليف مهم في الناتو

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن تركيا حليف مهم في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في تعليقه على موافقة واشنطن على بيع مجموعات تحديث مقاتلات "إف 16" لأنقرة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السويدي بال جونسون، عقب لقائهما في العاصمة ستوكهولم، يوم أمس الأربعاء. وتطرق إلى موافقة بلاده على بيع مجموعات تحديث مقاتلات "إف 16" لتركيا، وقال: "تركيا حليف مهم في الناتو" . وأضاف أوستن: "امتلاكهم (تركيا) قدرات كفؤة وحديثة مهم". ولفت إلى تشجيع بلاده لتركيا والمجر على الموافقة على عضوية السويد في الحلف، مؤكدا أن مشاركة السويد في الناتو ستجعل الحلف أقوى وأوروبا أكثر أمانًا. وردا على سؤال حول ما يمكن أن تفعله واشنطن بشأن الدول التي لم تصدق بعد على عضوية السويد، قال أوستن: "ما فعلناه حتى الآن هو تشجيعهم على اتخاذ هذا القرار. التقيت بوزراء دفاع الدول الأعضاء وجميعهم يفكرون هكذا". واختتم بالقول: "أنا واثق من أن هذه الدول ستتخذ هذه القرارات، وأعتقد أنها ستفعل ذلك قبل يوليو/تموز".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أمريكا تخصص حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة خصصت حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار. واشنطن - سبوتنيك. وقال البنتاغون في بيان: "تعلن وزارة الدفاع اليوم عن مساعدات أمنية مهمة لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 325 مليون دولار" .في سياق متصل، نشر البيت الأبيض بيانا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورد فيه توجيه من الأخير، لوزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بتخصيص مساعدات إلى أوكرانيا.