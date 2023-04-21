الشرق الأوسط 21/4/2023

رونالدو ينجو من "شكوى الهلال" بعد "الإيماءة" المثيرة للجدل

كشفت مصادر مطلعة أن إدارة نادي الهلال لم يتقدم بشكوى ضد الايماءة المثيرة للجدل من قبل البرتغالي رونالدو قائد النصر، بعد نهاية مواجهة الفريقين، التي إنتهت بفوز الأزرق 0- 2 . وبحسب مصادر مطلعة أخرى فإن لجنة الانضباط عادة ما تعتمد على ما يرصده الناقل التلفزيوني الرسمي الذي لم يظهر الحركة الصادرة من الأسطورة البرتغالية، وذلك استناداً إلى لوائحها، ولا تلفت إلى ما يتم تداوله من مقاطع وفيديوهات من مشجعين أو حتى وسائل إعلام.

سان جيرمان مرشحاً لتجاوز أنجيه والاقتراب من اللقب الفرنسي

يبدو باريس سان جيرمان مرشحاً فوق العادة لمواصلة صحوته والاقتراب كثيراً من لقبه الحادي عشر القياسي، عندما يحل ضيفاً على أنجيه صاحب المركز الأخير في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين للدوري الفرنسي.