TL

الموقف الفرنسي الذي يعد تحولا من العيار الثقيل في مسار الحراك المحلي الاقليمي والدولي حول ملف الرئاسة في لبنان أتى نتيجة جوجلة الكثير من اللقاءات والاتصالات التي اضطلعت بها باريس في الآونة الأخيرة سواء في إطار اللقاء الخماسي أو الاتصالات الفرنسية اللبنانية ومن ضمنها دعوة شخصيات لبنانية بينها المرشح الرئاسي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى العاصمة الفرنسية للقاء مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الادنى باتريك دوريل ومن ثم حمل الأخير حصيلة اللقاء الى الرياض.

المنار

هذا ما عنونه الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي للمرحلة الجديدة من العلاقات التي تشهدها المنطقة، فدول المنطقة مدعوة الى الوحدة لمواجهة المؤامرات ، ومحاولات العدو اثارة التفرقة وتأسيس الجماعات الارهابية والتكفيرية واهانة المقدسات. هي رسالة ايرانية واضحة للدول الشقيقة والصديقة، قابلتها رسالة نارية من اعماق البحار حتى اعالي السماء، مع الكشف عن مسيرة ايرانية جديدة فائقة المواصفات، واعتراض البحرية الايرانية لغواصة نووية اميركية في مياه الخليج عند مضيق هرمز.

nbn

بعد خروجه من عطلة الفصح المجيد يستعد لبنان للدخول في عطلة عيد الفطر المبارك بما يعني ذهاب ملفاته في استراحة محارب أياما عدة. وفي هذه المناسبة الإيمانية الرسالية الإنسانية التي تمثل دعوات دائمة الى التضامن والتراحم والتلاقي أمل الرئيس نبيه بري ان نستلهم منها تلك القيم والدروس فنصنع من وحيها ووفقا لمرتكزاتها للبنان واللبنانيين عيداً حقيقياً وتعافيا من كل الأزمات. من بين هذه الأزمات الملف الرئاسي وسط حديث متجدد عن اتصالات يجريها مسؤولون فرنسيون مع مراجع لبنانية مؤكدين ان هناك مؤشرات مشجعة.

mtv

فطر سعيد، اعاده الله على المسلمين واللبنانيين بالخير والبركة. ورغم بدء العطلة في لبنان والتي تستمر اربعة ايام ، فان السباق الرئاسي يحتدم. فالماكينة الاعلامية المؤيدة لوصول سليمان فرنجية الى الرئاسة الاولى، تعمل على ضخ انباء واجواء تفيد أن رئيس تيار المردة قطع نصف الطريق او اكثر الى قصر بعبدا. في المقابل، الفريق المعارض لوصول فرنجية يروج انباء معاكسة تفيد ان الفيتوات الموضوعة على فرنجية لا تزال هي اياها ولم تتغير. أي الجوين هو الاصح؟

NTV

هل دخلنا الفطر الرئاسي السعيد بعد صيام طويل ؟ لا اجوبة انما ايحاءات فرنسية اميركية ومحلية بدأت باحتساب " شهور العدة " وبتصفية الاسماء والخيارات لكن المملكة العربية السعودية راصدة رؤية هلال شهر شوال لم ترصد العيد اللبناني بعد ولم تعلن بالوجه الشرعي وجهة الرئيس الامر الذي يتوقع تفكيك رموزه في المرحلة المقبلة. وبعد ضغط اعلامي واسع النطاق وتلزيم فرنسا اسم سليمان فرنجية خرجت باريس لتعلن الا مرشح لديها لرئاسة الجمهورية وعلى اللبنانيين اختيار قادتهم وقالت مصادر على صلة بالموقف الفرنسي ان هذا الاستدراك لا يعني بالتالي ابتعاد باريس عن خيار فرنجية الذي ما يزال قيد الدرس في المعامل الجنائية بين فرنسا والسعودية.

OTV

قبل بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد، قالوا: لن يكون فراغ. ولما دنت نهاية المهلة والولاية، رددوا: سيكون فراغ، لكنه قصير. في تشرين الثاني وكانون الاول 2022، أعلنوا أن الرئاسة هدية الاعياد، ووصل الامر ببعضهم حد التسمية والجزم، بأن فلانا هو الرئيس. في كانون الثاني 2023، حسموا ان حظوظ قائد الجيش هي الاوفر. وفي شباط وآذار، تحدثوا عن حظوظ اسماء واسماء من الوسطيين او القادرين على التواصل مع الجميع. اما اليوم، فعادوا هم أنفسهم الى التأكيد بأن سليمان فرنجية سيكون الرئيس

LBC

في الوقت الرئاسي الضائع، فجرت فرنسا قنبلة سياسية ، من شأنها أن تعيد خلط الأوراق.الخارجية الفرنسية أعلنت أن باريس "ليس لديها أي مرشح في لبنان". وقالت المتحدثة باسم الوزارة Anne-Claire Legendre خلال مؤتمر صحافي "على اللبنانيين اختيار قادتهم وعلى الجهات اللبنانية تحمل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة"، مضيفة أن الشغور "يلقي بظلاله أولا على الشعب اللبناني". واضافت "يتعلق الأمر بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة مع كامل الصلاحيات تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان والشعب اللبناني بشكل عاجل في مواجهة الأزمة الخطيرة التي يمران بها".

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