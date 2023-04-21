لبنان الحر

الهيئة الإتهامية في جبل لبنان قررت ابقاء ​هدى سلوم​ قيد التوقيف في ملف فساد النافعة، وفسخت قرار القاضي زياد الدغيدي الذي كان أوصى بإخلاء سبيلها.

صوت لبنان

أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، ​عباس الحلبي​، خلال ترؤسه اجتماعا إداريا تربويا موسعا، إلى أنه "سيحدد مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، مواعيد إجراء ​الإمتحانات الرسمية​ وتفاصيلها مع كل ما هو مطلوب لإجرائها من مناهج وتحضيرات.

radio orient

زار وفد من ​نقابة المصورين الصحافيين​ برئاسة النقيب علي علوش، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال ​فراس الابيض​، في مكتبه في الوزارة. وخلال اللقاء، تم البحث في المخاطر التي يتعرض لها المصورون الصحافيون خلال تأديتهم مهامهم الصحافية ميدانيا والتي تهدد صحتهم وسلامتهم.

اذاعة النور

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​ محافظ بيروت ​مروان عبود​ ورئيس المجلس البلدي ​جمال عيتاني​، بحضور مدير المالية العام جورج المعراوي، وتمّ البحث في جملة المواضيع المرتبطة بإنماء العاصمة.

صوت المدى

أكّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحافي أنّ باريس "ليس لديها أيّ مرشّح في لبنان" لرئاسة الجمهورية، وقالت : "على اللبنانيين اختيار قادتهم"، في إشارة إلى الرسالة التي بعثتها باريس في الأشهر الأخيرة.