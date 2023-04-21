ردت الحكومة الإسبانية على الانتقادات التي واجهتها السلطات بعد احتجاز مهاجرين مغاربة في حاوية بشاطئ تراخال في سبتة، حيث قالت إن العمل بهذا الإجراء بدأ في النصف الثاني من 2021. وقالت الحكومة إن المهاجرين الذين يتم اعتراضهم بعد تنفيذ رحلات هجرة غير نظامية، ويودعون في هذه الحاوية في انتظار استكمال إجراءات ترحيلهم إلى المغرب وقبول الأخير استقبالهم، يكونون في مأمن من سوء الأحوال الجوية إذا لزم الأمر. وأضافت أن هذه الحاوية تبلغ مساحتها ثمانية وعشرين مترا مكعبا، وتتوفر على الربط بالكهرباء، إلى جانب العديد من المراحيض المتاحة في الجوار للاستخدام من قبل المهاجرين المعنيين.

قال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية قد تقوم بمحاولات لعبور نهر دنيبر بالقرب من مدينتي نوفايا كاخوفكا أو إنيرغودار. وأضاف روغوف: "يشن زيلينسكي قبل كل شيء، حربا إعلامية ترويجية، وبالتالي يمكنه رمي أي شخص وبأي كمية من العسكريين للذبح إذا أدرك أنه سيحصل نتيجة لذلك على مزايا وبعض الأشياء الجيدة من الغرب. لذلك، لا أستبعد أن تقوم القوات الأوكرانية بمحاولات لعبور نهر دنيبر.