اللواء – كارول سلوم

لفتت إلى أن رئيس المردة اختار الصرح البطريركي ليعلن استمراره في الترشح حتى أن ما قاله يؤشر انه ماض في معركته حتى النهاية بخلاف كل ما قيل في وقت سابق عن انسحابه وسحب دعم الثنائي له، لعله لا يزال ينتظر بعض المعطيات، ولعله يعتقد أن حظوظه غير منعدمة أو أنه يراهن على تبدلات أساسية في التوجهات أو المقاربات الرئاسية. وقالت أن فرنجية أعاد التأكيد على مسلمات أو ثوابت لكنه أبرز أهمية التسوية ولم يقل أنه مرشح تسوية حتى وان كان يوحي بأنه يمكن أن يكون كذلك. وأضافت أنه أعلن برنامج ترشحه وفيه لم يذكر أنه مرشح هذا الفريق أو ذاك ولم يتبلغ عن فيتو على اسمه، وربما هذه نقطة إيجابية يستند إليها في المرحلة المقبلة.

الجمهورية – بروفسور غريتا صعب

قالت أن لبنان يحتاج إلى مساعدة ماليّة وتقنيّة كبيرة للتغلّب على هذه الأزمة الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية العميقة. ونحتاج لذلك البدء بجملة إصلاحات شاملة لتنظيم الماليّة العامّة وإعادة هيكلة الدين العام وإعادة تأهيل القطاع المصرفي وتوسيع شبكة الأمان الإجتماعي وإصلاح الشركات المملوكة للدولة وتحسين الحَوكمة وغيرها من أمور باتت بديهيّة، لا سيّما عمليات التدقيق في البنك المركزي وقطاع الكهرباء.