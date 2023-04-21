وكالة الأناضول

أردوغان يدعو البرهان وحميدتي لوقف الاشتباكات في السودان

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى وقف الاشتباكات. جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما الخميس، بحث خلالهما التطورات في السودان، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية. وبحث أردوغان مع البرهان وحميدتي التطورات الأخيرة في السودان. وأكد الرئيس التركي أن بلاده تتابع الأحداث الأخيرة في السودان بقلق ضمن مشاعر الأخوة. وذكر أن تركيا دعمت بكل صدق المرحلة الانتقالية في السودان منذ البداية. وأوضح أن الأحداث التي جرت في الأيام الأخيرة ألحقت الضرر بالكفاح المستمر منذ عام 2018، وعرّضت مكاسب الفترة الانتقالية للخطر.ودعا الرئيس التركي كلا من البرهان وحميدتي إلى "وقف الاشتباكات والحد من إراقة دماء الإخوة والعودة إلى طاولة الحوار". كما دعا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان وحدة المجتمع السوداني وعدم إغلاق الباب أمام المحادثات والاتصالات وحل المشاكل بهدوء.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل إرهابيا متواطئا مع "داعش"

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة أحد مناصري تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في إقليم ستافروبول، حيث كان يخطط لهجوم إرهابي في منشأة مزدحمة. وتم اعتقال الإرهابي في مدينة مينيرالنيه فودي، جنوبي البلاد، حيث تم العثور على عناصر صنع عبوة ناسفة ووسائل اتصال سرية مع وكلاء للإرهابيين ومصادرتها. وذكر جهاز الأمن الفيدرالي في بيان: "أوقف الجهاز على أراضي إقليم ستافروبول الأنشطة غير القانونية لمواطن روسي من أنصار منظمة داعش الإرهابية الدولية، الذين خططوا، بناء على تعليمات من مواطنين أجانب، لارتكاب عمل إرهابي في أحد المرافئ الجماعية".