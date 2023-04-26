الشرق الأوسط 25 /4 /2023

توقعات بانخفاض احتياطيات المركزي التركي 5 مليارات دولار

قال مصرفيون إنه من المتوقع أن يكون إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي قد تراجع بأكثر من خمسة مليارات دولار إلى نحو 116 مليار دولار الأسبوع الماضي بسبب زيادة الطلب على النقد الأجنبي مع اقتراب الانتخابات المقررة في مايو (أيار)، وفقاً لوكالة "رويترز". ووفقاً لحسابات خمسة مصرفيين، والتي تعتمد على بيانات للبنك المركزي، فإن انخفاض إجمالي الاحتياطيات تراوح بين 4.8 و6.1 مليار دولار الأسبوع الماضي، بمتوسط توقعات 5.4 مليار دولار تقريباً. وقال المصرفيون إن الطلب على النقد الأجنبي ارتفع بوضوح في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 مايو ويواجه فيها الرئيس رجب طيب إردوغان أكبر التحديات السياسية خلال عقدين قضاهما في السلطة.

الشرق الأوسط 25 /4 /2023

النفط يرتفع في مستهل بداية الأسبوع

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، التي اتسمت بالتذبذب طوال النصف الأول من الجلسة، وطغى التفاؤل على المتعاملين إزاء المعروض النفطي نتيجة التخفيضات الطوعية لدول أعضاء في "أوبك بلس" بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، والمقرر تطبيقها من بداية أيار المقبل حتى نهاية العام الجاري، ما يقلل المخاوف بشأن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الوقود. وارتفع خام برنت 0.2 في المائة إلى 82.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 0.001 في المائة ليسجل 78.69 دولار للبرميل.