وكالة الأناضول

أنقرة: اجتماع موسكو الرباعي يبحث تطبيع علاقات تركيا وسوريا

قالت وزارة الدفاع التركية إن الاجتماع الرباعي مع روسيا وسوريا وإيران في موسكو، ناقش الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لتطبيع علاقات أنقرة ودمشق. جاء ذلك في بيان للوزارة تعليقاً على الاجتماع الرباعي الذي جرى في موسكو بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وإيران وسوريا. أوضح البيان أن الاجتماع تناول أيضاً سبل تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم .وأضاف أن المجتمعين ناقشوا كذلك سبل مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة على الأراضي السورية. وجرى الاجتماع "في أجواء إيجابية"، وشدد على احترام وحدة الأراضي السورية، وفق البيان.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الأمين العام لحلف الناتو يبحث مع رئيس وزراء جورجيا الشراكة الثنائية

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الناتو، ينس ستولتنبرغ، رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، في بروكسل، اليوم الثلاثاء لمناقشة الشراكة الثنائية.

ووفق مؤتمر صحفي مشترك لهما قال ستولتنبرغ: "اليوم في اجتماعنا سنتحدث عن الشراكة بين الناتو وجورجيا وكيف يمكننا زيادة تعزيز شراكتنا على وجه الخصوص في حزمة الناتو وجورجيا الكبيرة".