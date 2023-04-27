TL

ازدحمت الملفات في لبنان اليوم من تصاعد الاتصالات والمواقف المتعلقة باستحقاق الانتخاب الرئاسي واطلالة رئيس المردة سليمان فرنجية التلفزيونية مساء اليوم الى اجتماع السراي في شأن النازحين السوريين وقبله نجاح تعاميم وزارة الداخلية والبلديات في الحؤول دون قيام السوريين بتظاهرات احتجاج امام مكاتب مفوضية اللاجئين على اجراءات اتخذت بحق عدد منهم في الأيام العشرة الماضية وبالتالي ما حال دون قيام تظاهرات مضادة في حال كان نفذ النازحون تحركهم.

المنار

بفعل فاعل نزح البلد وملفاته الى مخيمات النازحين السوريين، فتحرك مشبوهون من داخل تلك المخيمات، واستفاق من يسمون اهل السيادة من اللبنانيين على القضية والعبء الملقى على عاتق الدولة اللبنانية، بعد ان كانوا لعقد من الزمن حماة هذا الوجود والمدافعين الشرسين عنه والمستثمرين السياسيين والامنيين بخياراته...

nbn

في زمن الاتفاق السعودي الايراني والتطورات الايجابية التي لفحت المنطقة بفعله ترصد الرادارات ما ستحمله زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان الى بيروت عشية استعداد الرياض لقمتين: تجمع الاولى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي فيما تحتضن الثانية العرب في قمتهم المقررة في 19 ايار المقبل.

mtv

لا ملف يتقدم على ملف النازحين السوريين. فالشحن الإعلامي، وخصوصا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يتصاعد بقوة، ما يوحي أن ثمة جهات وطوابير خامسة، وسادسة حتى، تحاول الدخول على الخط لتعميق الشرخ بين اللبنانيين والنازحين السوريين.

NTV

اصدر سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيروت بيانا مشتركا لمناسبة مرور عام على "توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، جاء فيه: "يصادف هذا الشهر مرور عام لاعلى توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.

OTV

لبنان لا يحكم من دمشق، ولا يحكم من بيروت ضد دمشق.

معادلة واضحة طرحها العماد ميشال عون عام 1988، وكلفت محاولة إرسائها، حربا دامت سنتين، ونضالا سياسيا وشعبيا استمر خمسة عشر عاما، قبل أن يتحقق الانسحاب السوري من لبنان في مثل هذا اليوم من عام 2005.

LBC

فجأة تذكرت السلطة أن هناك قضية في لبنان إسمها قضية النازحين، ولم تكن لتفعل ذلك لو لم تلتقط إشارات عن تحركات ميدانية, قطباها : لبنانيون من جهة، امتعاضا من منافسة السوريين لهم في كل المجالات، ونازحون سوريون من جهة ثانية ردا على ما يرون انهم يتعرضون له.

الميادين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى حديثًا "طويلًا ومهمًا" عبر الهاتف مع نظيره الصيني شي جينبينغ، في أول محادثة هاتفية بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط 2022.

الجزيرة

اتهمت روسيا أوكرانيا بـ "تقويض مبادرات السلام" برفضها الحوار مع موسكو، بعد الاتصال الأول بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونظيره الصيني شي جينبينغ حليف الكرملين، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

العربية

أعلنت الحكومة الصينية أنها سترسل وفداً إلى أوكرانيا بهدف البحث عن "تسوية سياسية" للنزاع، بعد الإعلان عن أول مكالمة هاتفية بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، منذ بدء الغزو الروسي.