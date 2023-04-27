لبنان الحر

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم الوزير والنائب السابق ميشال فرعون في زيارة تهنئة بالفصح والإطمئنان على صحة سيادته بعد الوعكة الصحية التي المت به.

صوت لبنان

رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أن "العملية الرئاسية هي شأن لبناني داخلي بامتياز والتحرك الخارجي لن يوصل إلى نتيجة، بعكس كل ما يُحكى"، مضيفاً: "موضوع الرئاسة له قواعد يجب أن تُتبع اسمها الدستور والقوانين. وأي أحد يحتكم إلى الخارج كما يحتكم حزب الله لإيران وكل من يعطّل العملية الدستورية سيكون هو المسؤول عن شلّ المركز الأول في الجمهورية اللبنانية مع كل ما يستتبع ذلك من لا استقرار اقتصادي واجتماعي وطبعاً سياسي".

radio orient

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، مع وفد من مجلس قيادة الأمن العام للتهنئة بعيد الفطر. وخلال اللقاء، تم البحث في ملف النازحين السوريين في لبنان".

اذاعة النور

اعتبر رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيه ان "موضوع رئاسة الجمهورية لبناني ومحلي وموقفنا من السعودية تاريخي ومعروف ولم يمر بأي مرحلة سيئة"، مشيرا الى ان التفاهمات في المنطقة ستنعكس ايجاباً على لبنان".

صوت المدى

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه وفدا من وادي خالد برئاسة النائب محمد يحيى، للتباحث في شؤون زراعية.