وصفت أنقرة، أمس الأربعاء، اللقاء الرباعي الذي عقد في موسكو، الثلاثاء، لوزراء دفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في تركيا وروسيا وإيران وسوريا، بأنَّه كان مثمراً. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنَّ بلاده سعت من خلال مشاركتها في اجتماع موسكو لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن.

أعلنت الحكومة الصينية أنَّها بصدد إرسال وفد عنها إلى أوكرانيا ودول أخرى لإجراء محادثات وتحقيق تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية. وجاء هذا الإعلان بعدما أجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ مع نظيره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتصالاً هاتفياً «طويلاً وبناءً» رحَّبت به واشنطن.

حذّر الكرملين من أنَّ روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، في وسيلة ضغط جديدة، بينما تبحث الدول الغربية في استخدام الأصول الروسية المجمدة في الخارج. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لصحافيين "إذا لزم الأمر، فقد توسّع قائمة الشركات".

أعلنت روسيا، أمس الأربعاء، إطلاق سراح 40 من جنودها بعد مفاوضات مع أوكرانيا. ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية تأكيدها أن الأسرى المطلق سراحهم سيصلون إلى موسكو "لتلقي العلاج الطبي والتأهيل النفسي".

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس خلال مؤتمر صحافي في نيويورك من انه "سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي"، وحمّل "تصرفات الغرب" المسؤولية إذ قال "في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن".

اتفق الرئيسان الأميركي جو بايدن والكوري الجنوبي يون سوك يول على توثيق التنسيق العسكري لردع تهديدات بيونغ يانغ، بعد سلسلة تجارب صاروخية باليستية أطلقتها كوريا الشمالية في الأسابيع الماضية. وانتهز الحليفان أول زيارة رسمية لرئيس كوري جنوبي إلى واشنطن منذ أكثر من عقد، للتأكيد على قوة الشراكة العسكرية والسياسية والأمنية بين واشنطن وسيول. وأعلنت الولايات المتحدة في هذا الصدد «توقّف» غواصة نووية أميركية في كوريا الجنوبية، بهدف تعزيز قدرات الردع في المنطقة.

جدّد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اتهاماته للولايات المتحدة بالسعي إلى إقامة "دولة إرهابية" على الحدود التركية - السورية، معتبراً أن بلاده تحارب أميركا من خلال مكافحة الإرهاب، في إشارة إلى الدعم الأميركي لـ"الوحدات" الكردية.

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد.

قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، الأربعاء، إن المحكمة العليا الإيرانية صادقت على الحكم الصادر بإعدام الألماني من أصل إيراني جمشيد شارمهد، متحدثاً في الوقت نفسه عن إطلاق وشيك للدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، المدان بالسجن 20 عاماً، بموجب صفقة تبادل للسجناء بين بروكسل وطهران.

سقط رجل دين إيراني متنفذ من أعضاء "مجلس خبراء القيادة"، الأربعاء، بنيران حارس بنك، في مدينة بابُلسر بمحافظة مازندران، التي كانت إحدى بؤر الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ منتصف سبتمبر (أيلول). ونفى مسؤول رفيع في المحافظة أن يكون الهجوم "إرهابياً".

ألغى إردوغان، أمس، برنامج حملته الانتخابية بسبب وعكة صحية، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو (أيار). وأعلن الرئيس التركي إلغاء جولة انتخابية في 3 ولايات بوسط تركيا، بعدما نصحه الأطباء بالراحة عقب تعرضه لوعكة صحية أثناء مقابلة تلفزيونية ، مؤكدا أنه سيستكمل برنامجه اليوم الخميس. ومن المقرر أن يشهد إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو اليوم، عملية تزويد أول مفاعل في محطة أككويو النووية لتوليد الكهرباء في مرسين جنوب تركيا