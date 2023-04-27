النهار/ كلوديت سركيس

قالت إن الجولة الثالثة من التحقيق الأوروبي لا يزال يركز على التحقيق الفرنسي في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ظاهرياً لا تختلف الجولة الثانية من هذا التحقيق عن هذه الجولة، التي تشعبت إلى سماع إفادات شهود في المصرف المركزي تولوا مراكز سابقة فيه خلال مرحلة التحويلات المالية وشبهة العمولات العامة عبر شركة فوري. وأضافت أن المطلوب الاستماع إليهم في هذه الزيارة هم ستة أشخاص بينهم المدعى عليهما في الملف رجا سلامة وماريان حويك التي أبلغت موعد سماعها اليوم الخميس أمام الوفد. ولفتت إلى أن ما يعزز اتجاه التركيز على الملف الفرنسي هو أن الوفد اشتمل على الفريق ذاته للجولة السابقة من القاضية الفرنسية أود بوروزي وممثلين عن تحقيق لوكسمبورغ.

نداء الوطن/ طوني كرم

لفت إلى أن الانتخابات البلدية والاختيارية تعود إلى الواجهة اليوم، مع توجه تكتل الجمهورية القوية إلى المجلس الدستوري اليوم، لتقديم طلب مراجعة إبطال قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وطلب تعليق نفاذه، بعد نشره في الجريدة الرسمية. ونقل معلومات بأن الطعن سينطلق من مخالفة قانون التمديد المبادئ الدستورية العامة ودورية الانتخاب وتداول السلطة، قبل الوصول إلى الطعن في تخلي مجلس النواب عن صلاحيته في تحديد الانتخابات لصالح الحكومة، واعتماد مصطلح مهلة أقصاها سنة تنتهي في 31 ايار 2024، وذلك انطلاقاً من سابقة للمجلس الدستوري الذي قضى بتمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية في العام 1997.