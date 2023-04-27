وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: تركيا باتت علامة فارقة في الوساطة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا باتت علامة فارقة في مجال الوساطة وحل الخلافات العالقة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع الغرفة الصناعية والتجارية لولاية أنطاليا، ضمن إطار حملته الانتخابية. وأوضح تشاووش أوغلو أن تركيا باتت في السنوات الأخيرة موضع ثقة الكثير من دول العالم. وأضاف أن دور الوساطة الذي قامت به تركيا في الحرب الروسية الأوكرانية حظي باحترام وتقدير العالم بأسره. وأشار تشاووش أوغلو إلى أن تركيا قامت خلال الأعوام الأخيرة بتطبيع علاقاتها مع دول عدة بينها إسرائيل ومصر. ولفت في هذا السياق إلى أن "الظلم الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في المسجد الأقصى لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال". وأشاد تشاووش أوغلو بأداء الاقتصاد التركي، مبينا أن دخل الفرد السنوي تجاوز 10 آلاف دولار، وأن الصادرات السنوية تجاوزت 254 مليار دولار.