TL

هل يثمر حراك نيسان الممتد بين باريس والرياض والدوحة وطهران ثمارا رئاسية لبنانية في أيار المقبل؟ لعل السؤال يطرح انطلاقا مما تشهده بيروت اليوم من حراك إيراني سعودي فعلى الخط الأول ينتظر أن تتظهر بشكل واضح حصيلة زيارة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بيروت واختتامه لقاءات اليوم باجتماع مع عدد من النواب في السفارة الايرانية.

المنار

رسالة ايرانية واضحة بشكلها ومضمونها، أكدت للبنانيين جميع اللبنانيين موقف الجمهورية الاسلامية بالثبات الى جانبهم والحرص على استقرار بلدهم. نشجع جميع الجهات على تسريع عملية انتخاب رئيس للجمهورية، فجميع الافرقاء لديهم القدرة على انتخاب الرئيس بحسب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان، مؤكداً ان طهران تدعم اي اتفاق بين الافرقاء اللبنانيين بعيدا عن التدخلات الخارجية.

nbn

جرعات من الحيوية تلقاها الملف الرئاسي بعد المواقف الجديدة لسليمان فرنجية التي أطل بها مرشحا جديا وواقعيا ومنفتحا على الداخل والخارج. في البعد الخارجي اشارة للرئيس نبيه بري إلى ان الفرنسيين الذين لم يتخلوا عن ترشيح زعيم المردة وجهوا اسئلة إلى الأخير خلال زيارته باريس وقالوا إنهم سيرسلونها إلى السعودية ويعودون بأجوبة الى فرنجية.

mtv

أي رسالة حملها وزير الخارجية الايرانية الى المسؤولين اللبنانيين في جولته عليهم اليوم؟ في العلن حسين امير عبد اللهيان قال كلاما ديبلوماسيا منمقا. فهو اكد ان بلاده تدعم اي انتخاب أو أي إتفاق يحصل بين كل الجهات في لبنان في شأن الاستحقاق الرئاسي ، داعياً كل الاطراف الخارجية الى دعم هذا الانتخاب من دون اي تدخل في الشأن الداخلي.

NTV

من دون ربطة عنق كانت الدبلوماسية الايرانية تنقل الخطى في بيروت بوفد رفيع يترأسه حسين امير عبد اللهيان, وبربطات للاعناق اللبنانية استمع السياسيون الى طروحات وزير خارجية ايران الممتدة على سجاد اصفر واخضر. قدم عبداللهيان العرض المكرر للبنان في قطاع الطاقة.. لكن القيادات اللبنانية "السيادية في الكهرباء" والمحاذرة بند العقوبات هي نفسها تفتح للسيادة سوق عرض دولي وعربي مفتوح لانتخاب الرئيس .

OTV

لم تقدم الإطلالة التلفزيونية لرئيس تيار المردة أمس جديدا يبنى عليه في الملف الرئاسي. أما كب الحرام على الخصوم السياسيين، فرد عليه التيار الوطني الحر اليوم ببيان شديد اللهجة، سأل فيه: ماذا يؤمل من مرشح رئاسي يشجع جماعته على مخالفة القوانين ويعزز سياسة الإفلات من العقاب؟ غير أن ما لم يقله فرنجية في السياسة أمس، قاله نبيه بري اليوم: وجه الفرنسيون إلى مرشح الثنائي الشيعي أسئلة في باريس، وقالوا إنهم سيرسلونها إلى السعودية ويعودون بأجوبة، وإلى الآن لا علم لي إن أتت الأجوبة، وننتظر عودة السفير السعودي المفترض أنه يحملها.

LBC

على الرغم من ازدحام التطورات المحلية، التطور الأبرز من الخليج، فقد أعلن الأسطول الخامس للبحرية الأميركية أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة النفط Advantage Sweet التي ترفع علم جزر مارشال أثناء عبورها في المياه الدولية في خليج عمان". ورأى البيان أن "المضايقات الإيرانية المستمرة للسفن, والتدخل في حقوق الملاحة في المياه الإقليمية, يشكل تهديدا للأمن البحري والاقتصاد العالمي".

الميادين

وصف رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، الهجوم الإرهابي على "السيل الشمالي" وإبادة المدنيين في أوكرانيا وتدمير الاقتصاد الأوروبي بأنها "جرائم للرئيس الأميركي جو بايدن".

الجزيرة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، عن إجلاء 936 شخصًا من السودان حتى الآن، لافتةً إلى أن أحدث عملية إجلاء من السودان شملت فرنسيين ومواطنين من دول أخرى من بينها بريطانيا وأميركا، مجددةً دعوتها لوقف القتال.

العربية

لفت نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إلى أنّ "أسواق النفط متوازنة، و لا نرى نقصًا في معروض السوق بعد تخفيضات منظمة أوبك+".