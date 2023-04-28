لبنان الحر

استقبل وزير العمل مصطفى بيرم اليوم سفير دولة قطر في لبنان إبراهيم عبد العزيز السهلاوي وجرى عرض للأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وقد سلم السفير السهلاوي الوزير بيرم دعوة رسمية من نظيره القطري لزيارة الدوحة للبحث في القضايا المشتركة وسبل تفعيل العلاقات بين وزارتي البلدين لما فيه مصلحة للشعبين اللبناني والقطري.

صوت لبنان

لفت الناشط وليام نون الى انه سيتم فتح تحقيق في فرنسا حول انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب

radio orient

أطلق وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين اليوم بالتعاون مع بلدية بيروت عملية إنشاء مراكز استلام لمفروزات النفايات في 10 مواقع محتملة في مدينة بيروت وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين إدارة النفايات الصلبة في مدينة بيروت، وتعزيز جمع المواد القابلة لإعادة التدوير القيّمة والقابلة للتسويق، وتعزيز فرز النفايات عند المصدر

اذاعة النور

التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الخارجية الإيرانيّ حسين أمير عبد اللهيان في السّراي الحكومي ، في حضور سفير ايران لدى لبنان مجتبى أماني والوفد المرافق.

صوت المدى

ذكر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، "أننا نتمنى أن يأتي الخير إلى بلدنا ‏لبنان، بعد الاتفاق السعودي الإيراني، مشيرًا إلى أن "عدم الخلاف في المنطقة يُفيد لبنان".‏