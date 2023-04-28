أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادرها بأن الولايات المتحدة طلبت من البرازيل تسليمها الروسي سيرغي تشيركاسوف المتهم بالتجسس، لكن السلطات البرازيلية رفضت الطلب. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد وجهت إلى تشيركاسوف اتهامات بأنه كان يمارس تجسسا لصالح دولة أجنبية، وكذلك بالاحتيال باستخدام البطاقات المصرفية والوسائل الالكترونية.

بعثت السفارة الروسية لدى باريس مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية الفرنسية بعد تحليق طائرة مروحية فوق أراضي البعثة الدبلوماسية الروسية. ونقلت تاس عن المكتب الصحفي للسفارة: "حلقت المروحية، التابعة للمديرية العامة للأمن المدني في فرنسا، فوق أراضي السفارة قبل بضعة أسابيع. وبناء عليه أرسلت السفارة مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية الفرنسية تطالب بتفسير ما حدث".

أعلنت وسائل إعلام عبرية أن كمية الذخائر الأمريكية المخزنة في إسرائيل تتضاءل وأنه من غير الواضح متى سيتم تجديدها، حيث يتم تسريبها وإرسالها إلى أوكرانيا. وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه "تم تحديد المستودعات رسميا كمرافق تخزين عسكرية أمريكية، وبالتالي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية بموجب الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل".