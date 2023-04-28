اللواء – كارول سلوم

نقلت عن أوساط سياسية قولها ان المهم هو النتيجة والمواكبة المستمرة لملف النازحين السوريين وهذا يتطلب إعادة التنسيق مع السلطات السورية وليس على قاعدة "تنسيق يتيم" ، وتعتبر ان ربطه بالاستحقاق الرئاسي من زاوية أن الرئيس العتيد صاحب العلاقة الجيدة مع السوريين مخول لبت الملف غير دقيق على اعتبار أنه أبعد من ذلك.

الجمهورية –ايفا ابي حيدر

قالت: دفعة جديدة من فواتير الكهرباء عن شهري كانون الثاني وشباط من المتوقّع البدء في إصدارها في الايام المقبلة، لكن المعضلة والتي قد تشكّل صدمة للمستخدمين، تكمن في تسعيرة الدولار التي ستُعتمَد في الفاتورة، والاحتمال يدور حول تسعيرة الـ104 آلاف للدولار بعدما اعتمدها المركزي أمس الاول في احتساب ثمن الفيول.