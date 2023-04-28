بوتين: حجم الاستثمارات في صناعة المسيّرات سيصل إلى تريليون روبل

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن صناعة الطائرات المسيّرة هي أهم مجالات النشاط الروسي وواعدة للغاية، وسيصل حجم الاستثمارات في هذه الصناعة مستقبلا إلى تريليون روبل. وقال بوتين خلال عرض لمؤسسات عاملة في مجال المنظومات الجوية غير المأهولة: "أهم مجال في نشاط البلد، واعد للغاية، نظرت أنا وزملائي، ورأيت رقم الاستثمار للمستقبل القريب بحجم 500 مليار (روبل)، لكنهم اتفقوا معي على الفور أن هذا تقدير متحفظ للغاية، بالأحرى إجمالا، إذا كنا جميعا معا وستعمل الدولة أيضا، فسيكون ذلك تريليونا، وسيكون هذا المبلغ، تريليون روبل". وأشار الرئيس الروسي أيضا إلى أنه من أجل التغييرات الهيكلية، من الضروري تطوير صناعة الطائرات المسيّرة.