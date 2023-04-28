وكالة الأناضول

أردوغان: تركيا ارتقت إلى نادي دول الطاقة النووية بالعالم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده دخلت نادي دول الطاقة النووية في العالم، عبر محطة "أق قويو" في ولاية مرسين. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته عبر اتصال مرئي، في حفل تزويد محطة "أق قويو" بأول وقود نووي، برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأوضح أردوغان أنه مع تزويدها بالوقود النووي اكتسبت محطة "آق قويو" هويتها بوصفها منشأة نووية. وأضاف أن جميع وحدات "آق قويو" ستدخل الخدمة تباعا حتى عام 2028، وستوفر المحطة 10 بالمئة من احتياجات تركيا من الكهرباء. وتابع: "لقد جعلنا تركيا من البلدان المستخدمة للطاقة النووية عبر محطة آق قويو بعد أن وصفت المفوضية الأوروبية هذه الطاقة بالخضراء.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مسيرة "فدائية" روسية تحول منظومة "إس 300" أوكرانية إلى رماد... فيديو

دمرت مسيرة روسية من طراز "لانتسيت-3" بطارية دفاع جوي أوكرانية من طراز "إس-300" في مقاطعة خيرسون.

وتم تدمير أربع منظومات "إس-300" بالإجمال، ومنظومة "غيبارد" ألمانية الصنع، أمس الأربعاء.وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهرلحظة الاستهداف، حيث رصدت المسيرة الروسية تحرك منصة الإطلاق الأوكرانية من خلال كاميراتها عالية الدقة. وسرعان ما انطلقت المسيرة نحو هدفها، حيث اصطدمت بجسم الصواريخ المنصوبة وخلفت انفجارا هائلا.