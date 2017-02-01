500 الى 917 مليون دولار أميركي حجم تجارة الماس في دبي

إعداد: تيريز منصور

1.8 الى 2.5 مليار درهم (500 الى 917 مليون دولار أميركي) حجم تجارة الماس في دبي، بحسب تقديرات خبراء السوق. ومعـلوم أن دبي تستضيف أواخـر آذار، وللمـرة الأولى، الإجتماعات السنوية الثالثة لمجلس الماس العالمي بمشاركة أكثر من 90 خبيراً ورجل أعمال ومصنعاً يعملون في قطاعات الماس والمجوهرات في العالم. وأعلن مركز دبي للمعادن والسلع أن هذه الإجتماعات تلقى دعم بنك هولندا العام، ومعهد أميركا للأحجار الكريمة.

واعتبر المدير التنفيذي المركزي أن المشاركـة المكثـفة لممـثلي قطـاع الماس العـالمي على مخـتلف المسـتويات في الاجـتماعـات يعطيـها قيمة خاصة، وخـطوة إيجابـية لتعـزيز دور البـلاد كمـركـز عـالمـي لتجـارة المـاس وصـقـله.