CIMIC: مشاريع التعاون تتوسّع في المناطق

تتابع مديرية التعاون العسكري – المدني CIMICتنفيذ مهمات إنمائية وخدماتية في مختلف المناطق اللبنانية، في ما يلي أبرز نشاطات الأسابيع الأخيرة.

زار وفد من المديرية وآخر من وحدة التعاون العسكري - المدني في السفارة الأميركية في لبنان عدة بلدات في مناطق الشمال (العوينات – عكار)، والجنوب (الهبارية، النبطية، عيترون، دير كيفا، كوكبا)، والبقاع (حام، رام) وعقدوا اجتماعات مع المجالس البلدية فيها تحضيرًا لتنفيذ مشاريع مستقبلية.

وتابعت المديرية بالتعاون مع قطع الجيش ووحداته ووحدة التعاون العسكري – المدني لدى السفارة الأميركية في لبنان CMSE، توزيع كتب في عدة مدارس.

من جهة أخرى، تابع ضباط من قطع ووحدات مختلفة من الجيش دورة تدريبية، حول «تطوير مهارات التواصل وإدارة المشاريع»، وذلك بدعمٍ من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع مدرّبين من جمعية البحث عن أرضية مشتركةSFCG .

كما تابعت جلسات تدريب التلامذة على أداء النشيد الوطني اللبناني على وقع موسيقى الجيش، في عدة مدارس لبنانية (مدرسة طريق الجديدة الأولى الإبتدائية المختلطة – طريق الجديدة، متوسطة دبل الرسمية – دبل، ثانوية حسين مسعود – بشامون، ثانوية السيدة للراهبات الأنطونيات – الجمهور).

أخيرًا وفي لفتة محبة ووفاء، جمع ولدا الشيخ شادي المصري الطفلان رنا ويحيى مدّخراتهما واشتريا بها حاجيات قدّماها لفوج الحدود البرية الثالث.

ومن جهة أخرى، كرّم مسيّر أعمال مديرية التعاون العسكري – المدني CIMIC العميد الركن إيلي أبي راشد، فريق وحدة التعاون العسكري – المدني لدى السفارة الأميركية في لبنانCMSE ، فقدّم لأعضائه دروعًا تذكارية وشكرهم على الجهود التي بذلوها خلال تأديتهم مهمتهم، وذلك قبيل انتهاء هذه المهمة ومغادرتهم لبنان.

كما استعرض مع السيدةFranziska Dobringer يرافقها وفد من جمعية مساندة الشرق Orienthelfer، وبحث إمكانات التعاون بين الجانبين.

وضمن أعمال اللقاء السنوي للملحقين العسكريين الهولنديين المعتمدين لدى الدول الأجنبية، زار الملحقون المركز الرئيسي لتدريب أفواج الحدود البرية في قاعدة رياق الجوية، حيث تعرّفوا إلى مهماته فضلًا عن لمحة عن المديرية وجولة في القسم الإقليمي للتعاون العسكري – المدني في البقاع، للاطّلاع على سير العمل فيه.

إلى ذلك، شاركت المديرية في منتدى نظّمته اللجنة الوطنية لمنظمة Blue Shield (حماية التراث الثقافي حول العالم) في النمسا ولبنان، برعاية مدير المنظمةkarl Von Habsburg ، وكان تحت عنوان «Blue Helmet Blue Shield Forum». أُقيم المنتدى في صور بالتنسيق مع بلدية المدينة ومديرية الآثار وبمشاركة ضباط من الجيش اللبناني والـ»يونيفيل».

كما شاركت في حفل افتتاح مشروع إعادة تأهيل حديقة الأطفال في بلدة أبو قمحة الذي تتولاه الكتيبة الهندية وعناصر من الجيش اللبناني.