Kazadoo يدخل البهجة إلى قلوب أبناء شهداء الجيش

إعداد: ليال صقر الفحل

نظّمت لجنة تنسيق ودعم نشاطات أبناء شهداء الجيش احتفالًا ترفيهيًا لأبناء الشهداء في نادي الرتباء المركزي في الفياضية، في حضور العميد الركن ميشال شمعون ممثّلًا قائد الجيش، والسيدة جوانا قهوجي مدلج رئيسة اللجنة وأعضاؤها.

بعد النشيد الوطني اللبناني، ألقت السيدة كلود هلالي كلمة اللجنة فعرضت برنامجها للمرحلة المقبلة، وقالت: «نلتقي اليوم وإياكم ككلّ سنة لنتقاسم خيرات الأرض والسماء، لنشكر الربّ وإيّاكم على كلّ معطٍ قدّم ذاته قبل أن يقدّم نقوده، على كل من فتح قلبه للعطاء قبل أن يفتح محفظته، لنشكر الربّ على كل متطوّع يعطي من وقته الثمين بسخاء وبدون أي مقابل... شكرًا لهم لأنّهم قلّة، لكنهم كالملح في الطعام، وكالنور في ظلمة هذا العالم، إنهم رجالات ونساء أياديهم وقلوبهم بيضاء يصحّ فيهم قول جبران خليل جبران: «إنهم من الناس الذين يعطون بفرح، وفرحهم مكافأة لهم، بمثل أيدي هؤلاء يتبارك الله، ومن خلال عيونهم يبتسم على الأرض».

وأضافت: «أهلنا الأعزاء، ما نقوم به اليوم وكل سنة ليس إلا القليل القليل مقابل ما أعطيتم من فلذات أكبادكم، نعاهدكم أن نكمل الطريق وإياكم... باسمكم أشكر لجنة تنسيق ودعم نشاطات أبناء شهداء الجيش اللبناني، وباسمنا مجتمعين أشكر مؤسسة الجيش اللبناني وعلى رأسها العماد جان قهوجي ممثّلًا بالعميد الركن ميشال شمعون الحاضر معنا في هذا الاحتفال».

تخلّل الاحتفال عرض مسرحي ممتع لفريق Kazadoo، بالإضافة إلى نشاطات ترفيهية مختلفة Face painting - Animation والرقص والغناء مع شخصيات الفريق المرحة، وغداء تسلّمت خلاله العائلات مساعدات مادية.