... والممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة

استقبل وزير الدفاع الوطني، في مكتبه في اليرزة، الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب لبنان ستيفان دو ميستورا، في إطار زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلّمه الوزارة.

وتناول الحديث ورشة نزع الألغام التي خلّفتها القوات الإسرائيلية في الجنوب، وقد أكد الوزير مراد أن عملية نزع الألغام مستمرة بدعم من الدول الشقيقة والصديقة، منوهاً بالدعم الكبير الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة بتوجيه من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان