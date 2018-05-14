... وكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط

استقبل الوزير الصرّاف كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الفريق John Lorimer، يرافقه مساعد رئيس أركان الدفاع البريطاني للتدخل الدفاعي اللواء Giles Hill، في حضور السفير Hugo Shorter والملحق العسكري المقدم Chris Gunning. وجرى البحث في برنامج المساعدات العسكرية البريطانية المقدّمة إلى الجيش اللبناني.