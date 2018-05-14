... ووفدًا من بيلاروسيا

استقبل الوزير الصرّاف وفدًا من اللجنة الصناعية العسكرية الحكومية لجمهورية بيلاروسيا BSVT - New Technologies، برئاسة مديرها العام السيّد Aleh Silvanovich، وذلك في حضور المدير العام لشركة Boom Slang Logisties والوكيل الرسمي للجنة الصناعية المذكورة السيد Aadel Wadvalla. واطّلع الوزير الصرّاف من الوفد على منتجات الشركة من المعدات الحربية، كما تمّ التطرّق لاحتياجات الجيش اللبناني من الأسلحة والذخائر وبحث التعاون بين الجانبين.