... و مدير Fincatieri في الشرق الأوسط

استقبل الوزير الصرّاف المدير الإقليمي في الشرق الأوسط لشركة Fincatieri لتصنيع البواخر والمراكب الحربية والمدنية السيّد Achille Fulfaro مع وفدٍ مرافق، في حضور السفير الإيطالي في لبنان السيّد Massimo Marotti. وبحث المجتمعون في حاجات البحرية اللبنانية من المراكب والتجهيزات والمعدات بهدف تعزير عملها. كما تمّ التطرّق إلى أهميّة الدور الذي تؤدّيه البحرية اللبنانية بالتعاون مع الوحدات البحرية العاملة ضمن قوات الـ «يونيفيل».