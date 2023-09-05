تناولت الصحف الصادرة اليوم جولة نائب رئيس مجلس النواب على الفرقاء المعنيين بالملف الرئاسي، وتأكيد السفير السعودي على المصلحة اللبنانية، والتطورات في ملف النزوح السوري. وأبرزت الصحف أيضاً شؤون وزارة الاتصالات في لقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي، وقضيّة حاكم مصرف لبنان، بالإضافة إلى تصدُّر لبنان لائحة الدول الأكثر تضخماً من حيث الغذاء، ومرحلة درس الطعون بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.

جولة نائب رئيس مجلس النواب

فيما لا جديد على الضفة الرئاسية، واستكمالا لجولته على الفرقاء المعنيين في إطار الحراك الذي يقوم به، التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، امين عام حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان في مقر الحزب في برج حمود، بحضور النائب هاغوب ترزيان. ووضع بوصعب بقرادونيان، خلال اللقاء، بجو النقاشات الحاصلة مع كل رؤساء الكتل التي زارها شارحا الهدف منها، بحيث كان توافق بين الطرفين على اهمية ما يجري من تواصل وتطابق بوجهات النظر حول ما يطرح. وقد اتفق الطرفان على متابعة النقاش واستكماله بمراحل مقبلة.

موقف السفير السعودي

أكد السفير السعودي وليد البخاري إنّ "الرياض تأمل أن يُغلّب الأفرقاء السياسيون المصلحة اللبنانية العليا لمواجهة التحديات والمخاطر التي يعيشها لبنان". وأضاف أنّ "الرؤية السعودية للبنان لا تنطلق من رؤية تفضيلية للعلاقة مع طائفة على حساب أخرى". موقفه جاء بعدما سلّم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، دعوة من خادم الحرمين الشريفين، سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستُعقد في جدة في 19 الجاري. وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات اللبنانية- السعودية.

ملف النزوح السوري

في وقت ترأس الرئيس ميقاتي عصرا اجتماعا تشاوريا وزاريا، استقبل المنسقَ المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، في حضور مستشار الرئيس ميقاتي زياد ميقاتي. وتناول اللقاء الملف السوري في لبنان، وهنأ ريزا لبنان على توحيد الموقف في ما خص موضوع اللاجئين السوريين. كما شكر الدولة اللبنانية على جهدها وتفهمها وعلى تعاطيها بهذا الملف بطريقة مهنية. وتطرق البحث الى مؤتمر بروكسل الذي سيعقد في منتصف شهر حزيران المقبل والذي سيخصص لموضوع اللاجئين السوريين.

وفي المواقف بعد قرار مجلس جامعة الدول العربية بإعادة سوريا الى الجامعة بعد تعليق عضويتها فيها لمدة 12 سنة، رحّب رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: "إن هذا القرار تأخر لسنوات لكنه خطوة بالإتجاه الصحيح وبإتجاه العودة الى الصواب العربي الذي لا يمكن أن يستقيم الا بوحدة الصف والكلمة". وأضاف: "بعودة سوريا الى العرب وعودة العرب اليها بارقة أمل لقيامة جديدة للعمل العربي المشترك".

شؤون وزارة الاتصالات

اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الاتصالات جوني القرم يرافقه المدير العام لهيئة "اوجيرو" عماد كريدية، واعلن القرم بعد اللقاء "بحثنا مع دولة الرئيس شؤون وزارة الاتصالات، وأبلغناه ان هناك خطرا حقيقيا على قطاع الإتصالات اذ نحن بحاجة الى موارد لتسيير شؤونه، وسنتشاور مع وزير المال بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحل هذه المشكلة، ونحن منذ بداية العام، وباستثناء الرواتب، لم تحوّل الى الوزارة اي اعتمادات للصيانة".

قضيّة حاكم مصرف لبنان

قضائيا، افيد ان "وزير العدل هنري خوري أرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء نص العقدين الموقعين من قبله مع المحاميين الفرنسيين باسكال Beauvais و إيمانويل داوود لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محاكم باريس في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه وطلب في إحالته اتخاذ المجرى القانوني في هذا التوكيل وفقا للأصول".

تصدُّر لبنان لائحة الدول الأكثر تضخماً

معيشيا، وفي وقت حافظ الدولار على استقراره، تصدّر لبنان لائحة الدول الأكثر تضخماً من حيث الغذاء عالمياً، إذ بلغت النسبة 352 %، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة التي تزامنت مع الغلاء في أسعار السلع والخدمات الأساسية والطاقة والنقل والملابس وغيرها، حسبما أعلن موقع "World of Statistics".

قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية

أشار رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب الى ان مرحلة درس الطعون بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لا تزال في البداية، ولم يعقد بعد اي اجتماع للمجلس. ولفت الى ان من المفترض ان يصدر قرار المجلس بموضوع الطعون المقدمة قبل 31 ايار.