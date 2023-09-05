أعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية شنت (الاثنين) أكبر موجة من الضربات بطائرات مسيّرة على أوكرانيا منذ شهور، في إطار تكثيف الهجمات قبيل عطلة «يوم النصر»، الذي تحتفل فيه الثلاثاء بهزيمة ألمانيا النازية عام 1945. واحتفلت أوكرانيا بالمناسبة قبل موعدها بيوم في انفصال جديد عن موسكو.

وقال رئيس بلدية كييف إن روسيا أطلقت 60 طائرة مسيّرة انتحارية إيرانية الصنع على أهداف أوكرانية، منها 36 في العاصمة، وجرى إسقاطها كلها، ومع ذلك أصاب الحطام عدداً من المباني بينها مبانٍ سكنية؛ ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل.

مع انتهاء استعدادات روسيا لإقامة احتفالات واسعة في عيد النصر على النازية الذي يصادف الثلاثاء، أعلنت موسكو وقوع هجمات تفجيرية جديدة في وسط البلاد استهدفت محطة للسكك الحديدية ومطاراً عسكرياً، وحمل تهديد الاستخبارات الأوكرانية بـ«ملاحقة الروس في كل مكان» مؤشرات إلى دخول «حرب الاستخبارات» مرحلة جديدة من التصعيد، على خلفية تزايد استهداف المواطنين الروس والمنشآت الحيوية خلال الفترة الأخيرة. وفرضت روسيا تدابير أمنية مشددة في العاصمة موسكو ومدن كبرى أخرى؛ استعداداً للعرض العسكري الضخم الذي يقام الثلاثاء في الساحة الحمراء بمناسبة عيد النصر.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن اللقاء بين الرئيسين رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد سيكون الخطوة التالية لاجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران في موسكو الأربعاء، مرجحاً أن يعقد اللقاء خلال العام الحالي.