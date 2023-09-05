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القرار العربي باستعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية وضم لبنان إلى لجنة اتصال وزارية عربية لمتابعة تنفيذ بيان عمان في شأن حل الأزمة السورية من شأنه ان يفتح التواصل المباشر مع الحكومة السورية بهدف تسريع عودة النازحين السوريين الى بلادهم بأمان مع ارتفاع الاصوات اللبنانية المحذرة من تفاقم أزمة النزوح والتشكيك بالمجتمع الدولي لجهة اشارات التوطين المبطن.

المنار

فيما المنطقة ترتب اوراقها بمنطق جديد، يبقى اللبنانيون يمعنون بتمزيق اوراقهم ويصر بعضهم على المكابرة والهروب الى الاوهام من جديد...

وصل العرب الى سوريا – واقربهم لم يصل بعد، وهو لبنان الذي يتخبط اهله بكل انواع الازمات، ويتيه بعض سياسييه بين الاحقاد والامنيات.

nbn

ما زالت عودة سوريا الى ممارسة دورها وموقعها الريادي في الجامعة العربية يتصدر المشهد ترحيب واسع لخطوة العرب وانتظار للنتائج الايجابية للقرار ولاسيما الاستقرار في سوريا والمنطقة ترحيب لاقاه انتقاد اميركي للخطوة واعتباره رفضا للمصالح الاميركية في المنطقة.

mtv

بدءا من اليوم العين على المشهد العربي، وذلك انطلاقا من حدثين: القمة المرتقبة بعد أحد عشر يوما في السعودية، وكيفية تعاطي الرئيس السوري بشار الاسد مع قرار الجامعة العربية القاضي باعادة سوريا اليها. فماذا سيحصل في القمة التي توحي كل المؤشرات انها لن تكون عادية؟...

NTV

مفوضا بصلاحيات الفخامة يمثل الرئيس نجيب ميقاتي لبنان للمرة الثانية في قمة العرب المنعقدة في السعودية بعد مشاركته بالصفة نفسها في قمة الجزائر العام الماضي...

والدعوة الى المشاركة تسلمها ميقاتي اليوم من السفير السعودي وليد البخاري, وليس واضحا ما إذا كان رئيس حكومة تصريف الاعمال سيتلقى الدعوة الثالثة العام المقبل مع استمرار الشغور على رأس الهرم الرئاسي في البلاد...

OTV

الاستحقاق الرئاسي، “لا هبة باردة ولا هبة سخنة”، وكل ما يروج في بعض الاوساط عن تقدم لهذا او ذاك من المرشحين، لا يعدو كونه ذرا للرماد في العيون.

هذا هو الواقع الذي يمكن استخلاصه من المواقف المعلنة لأفرقاء الداخل، على رغم التحولات الإقليمية المتسارعة، وآخرها قرار إعادة سوريا الى جامعة الدول العربية.

LBC

عودة سوريا إلى الجامعة العربية. العالم يتعاطى بواقعية مع هذا التطور، إلا لبنان بكل مكوناته وأطيافه: لفتت في ردات الفعل العربية، برودة قطرية، أما سائر المواقف فراوحت بين الإهتمام والترقب في انتظار ما ستكون عليه الخطوة التالية: هل سيحضر الرئيس بشار الأسد شخصيا القمة العربية في السعودية؟

الميادين

رحّبت فنزويلا، اليوم الإثنين، بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، آملة أن يسهم هذا القرار في رفاهية الدول العربية.

الجزيرة

كشف الكرملين عن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في احتفالات يوم النصر المقررة غدا الثلاثاء، فيما أعلن قائد مجموعة فاغنر عن تطور بملف الحصول على الذخيرة الذي شهد خلافا مع القادة العسكريين الروس.

العربية

بعد عودة سوريا إلى الحضن العربي، أكد رئيس الوزراء السوري، حسين عرنوس، اليوم الأحد، أن سوريا قادمة على مرحلة من الانفتاح والتعاون البنَّاء والمنتج، مشيرا إلى أنها قد تكون مقدمة لانتهاء معاناة الشعب السوري.