أخبار الخليج - البحرين

الكويت ترحب بالمبادرة السعودية- الأميركية المشتركة الخاصة ببدء المحادثات السودانية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن الترحيب بالمبادرة المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية الخاصة ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع المنعقدة في مدينة جدة.

وأشادت الوزارة في بيان لها بالجهود والمساعي التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة لحث الأطراف السودانية على الانخراط الجاد في المحادثات والجلوس على طاولة الحوار بما يضمن خفض مستوى التوتر ووقف العمليات العسكرية.

وجددت الوزارة موقف الكويت الداعي إلى الوقف الفوري للتصعيد والقتال بما يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره.

الأنباء - الكويت

سوريا تعود إلى جامعة الدول العربية

شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية، لبحث تطورات الأزمة السورية، الذي عقد أمس في مقر جامعة الدول العربية برئاسة سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بحضور وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية.

وقرر الوزراء عودة سوريا إلى المشاركة في أنشطة الجامعة العربية. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن الوزراء قرروا مشاركة الوفود السورية في أعمال الجامعة اعتبارا من أمس.

وتأتي عودة سوريا إلى عضوية الجامعة بعد 12 عاما من تعليق عضويتها في عام 2011، بقرار من الجامعة العربية، وتضمن القرار دعوة الجامعة آنذاك إلى سحب السفراء العرب من دمشق.

وقال البيان الختامي لمجلس وزراء خارجية العرب إن قرار عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية جاء انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، ولتحقيق تطلعاته المشروعة في الانطلاق نحو المستقبل، ما يضع حداً للأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد، والتدخلات الخارجية في شؤونها، ولمعالجة آثارها المتراكمة والمتزايدة من إرهاب، ونزوح، ولجوء، وغيرها.