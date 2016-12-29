نواب اللقاء الديمقراطي زاروا قيادة الجيش للتهنئة بعيد الاستقلال

استقبل قائد الجيش العماد ميشال سليمان، في مكتبه في اليرزة، وفداً من نواب اللقاء الديمقراطي الذي قدم له التهاني بمناسبة عيد الاستقلال،

مثمناً الدور الوطني الذي يضطلع به الجيش للحفاظ على الوحدة الوطنية.

بدوره، جدد قائد الجيش أمام الوفد، التزام المؤسسة العسكرية بالحفاظ على الثوابت الوطنية وعلى أمن الوطن واستقراره في هذه الظروف الدقيقة.