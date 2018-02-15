... ووفداً من جمعية الصناعيين اللبنانيين

استقبل العماد قائد الجيش في مكتبه في اليرزة, وفداً من جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة السيد فادي عبود, وتناول البحث سبل التعاون بين الجيش والمؤسسات الصناعية اللبنانية. وكان الوفد قد حضر إيجازاً لنائب رئيس الأركان للتجهيز أكد فيه إعطاء قيادة الجيش الأفضلية في الإلتزامات للصناعات الوطنية, وذلك تطبيقاً لقانون تشجيع الصناعة الوطنية, وأكد أن 90% من مشتريات الجيش في موازنة العام 2001 كانت من الصناعة الوطنية.