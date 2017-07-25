... وترأس اجتماعًا أمنيًا

عقد قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، اجتماعًا مع قادة الأجهزة الأمنية، ضمَّ كلًا من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، العميد رياض طه ممثّلًا مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير المخابرات العميد الركن أنطوان منصور ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية والعسكرية. وقد بُحثت خلال الاجتماع الأوضاع الأمنية في البلاد، وسبل تعزيز إجراءات التعاون والتنسيق بين الجميع في ضوء التطوّرات الرّاهنة، خصوصًا في مجال ملاحقة الشبكات والخلايا الإرهابيّة، ومكافحة الجرائم المنظّمة والفردية على أنواعها، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الأمنيّة المناسبة للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم خلال فترة عيد الفطر السعيد.