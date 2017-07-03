قائد الجيش يستقبل وزير الزراعة

زار وزير الزراعة المهندس إيلي سكاف قائد الجيش العماد ميشال سليمان، في مكتبه في اليرزة، وتناول البحث سبل التعاون بين وزارة الزراعة والجيش. وقد أعرب الوزير سكاف عن شكره وتقديره للمؤسسة العسكرية على دورها المميز في المحافظة على الثروة الحرجية وإطفاء الحرائق ورشّه المبيدات بالطائرات، منوّهاً بما قامت به مؤخراً على صعيد مكافحة الجراد.