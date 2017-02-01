VOTEL برفقة قائد الجيش في عرسال

الجيش اللبناني من أكثر شركائنا قدرة وكفاءة ودعمنا له سيستمرّ

زار قائد الجيش العماد جوزاف عون يرافقه قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال Joseph Votel والسفيرة الأميركية Elizabeth Richard، عددًا من الوحدات المنتشرة في منطقة عرسال، حيث أطلَع قائد الجيش الوفد الأميركي على خريطة انتشار القوى العسكرية ومراكزها المتقدّمة على الحدود الشرقية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وعلى قدراتها القتالية وإجراءاتها المتخذة، لضبط الحدود ومنع عمليات التسلّل، وضرب تجمعات الإرهابيين وخطوط تحرّكاتهم، كما أطلعه على ما تحتاجه الوحدات من الأسلحة والأعتدة وأجهزة الرصد والمراقبة لتغطية هذه الحدود بصورة كاملة.



من جهته صرّح الجنرال Votel بالآتي:

«يسرني العودة مجددًا الى لبنان وإلى هنا بالقرب من بلدة عرسال. إننا نقدّر علاقتنا مع الجيش اللبناني والجهد الذي يبذله من أجل الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.

قمت بزيارات مثمرة إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النوّاب الأستاذ نبيه بري، ودولة رئيس الحكومة السيّد سعد الحريري، ووزير الخارجية الأستاذ جبران باسيل، ووزير الدفاع الوطني الأستاذ يعقوب رياض الصرّاف وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

وقد جرت بيننا محادثات مثمرة للغاية، حيث أعدنا تأكيد التزامنا المشترك ضمان الاستقرار والأمن في هذا الجزء الحيوي من العالم.

لدينا مصالح مشتركة عديدة، تتضمّن هزيمة تنظيم «داعش»، والعناصر الإرهابية المتطرّفة الأخرى، ولدينا الإرادة لمتابعة هذا العمل سويًا، من أجل التعامل مع هذه التحديات وغيرها.

إنّي أقدّر هذه الفرصة التي أتاحت لي زيارة لواء المشاة التاسع هنا قرب عرسال، وأشكر قيادته على حسن الضيافة والاستقبال. وأعرب عن اعتزازي بلقائي بعض الضباط والجنود الذين يدافعون عن سيادة لبنان، وقد أدهشني بالفعل التقدّم الذي أحرزوه في الحفاظ على أمن الحدود بين لبنان وسوريا. يبقى الجيش اللبناني من أكثر شركائنا قدرة وكفاءة، ونحن فخورون بدعمنا له كونه المدافع الوحيد عن لبنان، ونتطلّع إلى تطوير الروابط الأساسية القوية بين جيشينا في المرحلة المقبلة.

في هذه الظروف الدقيقة، لديّ كامل الثقة بقدرتنا على تخطّي المصاعب، طالما نحن نعمل سويًا.

أكرّر مجددًا شكري وتقديري لكم على الترحيب المميّز والضيافة الكريمة اللذين تلقّيتهما في لبنان».

وكان الجنرال Votel قد زار قبل الجولة وزارة الدفاع الوطني حيث التقى الوزير يعقوب رياض الصرّاف في مكتبه، في حضور السفيرة الأميركية والملحق الدفاعي الأميركي العقيد Daniel Mouton والوفد العسكري المرافق.

تمحور اللقاء حول تطوّرات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى العلاقات بين الجيشين.

وقد شرح الوزير الصرّاف للجنرال Votel المهمّات التي يقوم بها الجيش اللبناني لا سيّما في مكافحة الإرهاب، وشكر الولايات المتّحدة على الدعم الذي تقدّمه للجيش اللبناني، آملًا أن يستمرّ.

من جهته، عبّر الجنرال Votel عن تقديره المستــوى الـذي وصــل إليه الجيش اللبناني الذي أثبت كفاءة وقدرة عاليتين في مكافحة الإرهاب، كما أبلـغ الوزيـر الصرّاف حرص القيادة الأميركية على استمرار دعمها للجيـش اللبناني وتقديم المساعدات له.

والتقى الوفد أيضًا قائد الجيش العماد عون، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ومتابعة احتياجات الجيش في ضوء برنامج المساعدات الأميركية والتطوّرات الأمنية والعسكرية.